Вашингтон, 19 февраля, 2025, 23:48 — ИА Регнум. Проблемы в работе чат-бота с генеративным искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT, принадлежащего американской компании OpenAI, отметили пользователи из разных стран мира. Об этом 19 февраля свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Александр Погожев ИА REGNUM 3D-визуализация искусственного интеллекта

Жалобы на сбои в работе ChatGPT начали поступать около 20:36 мск, основная часть жалоб поступила от пользователей из США, Германии и Великобритании. Проблемы в работе чат-бота отметили также во Франции, Швейцарии, Испании, Греции и других странах Европы. Количество сообщений о сбоях на пике достигло 3503.

Подавляющая часть пользователей сообщила о сбоях в работе самого сервиса (92,7% от общего числа жалоб). Ещё 7% жалоб зафиксировали проблемы с доступом к веб-версии ChatGPT.

На сайте компании OpenAI в 22:42 мск появилось сообщение о полном восстановлении работы чат-бота для бесплатных пользователей. Компания продолжает работать с проблемами, которые наблюдают платные пользователи.

Ранее ИА Регнум сообщало о массовом сбое в работе ChatGPT в конце декабря 2024 года. Как уточнили в компании OpenAI, проблема была вызвана провайдером более высокого уровня.

В январе 2025 года самой востребованной в России стала китайская нейросеть DeepSeek. По данным Yota, в пятерку лидеров также вошли чат-боты ChatGPT, GigaChat и Fusion Brain. При этом ряд аналогичных сервисов не вошел в исследование, в том числе YandexGPT и Midjourney.