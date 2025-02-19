Вашингтон, 19 февраля, 2025, 23:45 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не вправе заявлять о том, что он представляет волю народа Украины. Такое заявление сделал 19 февраля американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), в соцсети X.

President Of Ukraine/Global Look Press Владимир Зеленский

«Зеленский не может заявлять о том, что представляет волю народа Украины, пока он не восстановит свободу прессы и не прекратит отменять выборы!» — написал Маск.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Илон Маск прокомментировал утверждение Зеленского о том, что его якобы поддерживает 57% населения Украины. На это американский предприниматель заметил, что если Зеленский действительно так популярен, то идея провести выборы должна вызывать у главы киевского режима восторг.

Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором за отказ от проведения выборов. Американский лидер отметил, что поддержка Зеленского среди населения Украины очень низка и главе киевского режима лучше поторопиться, иначе он потеряет страну.

18 февраля Трамп поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине, если Киев хочет занять место за столом переговоров об урегулировании. Он заявил, что у Зеленского на данный момент поддержка среди населения составляет около 4%.

В ответ на это Зеленский заявил, что поменять его прямо сейчас не получится. Он назвал дезинформацией заявление Трампа о низком рейтинге доверия среди украинцев. По заверениям главы киевского режима, согласно отчету Киевского международного института социологии, в соцопросах его рейтинг доверия составляет 57%.

Срок президентских полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Он отменил очередные выборы главы государства, сославшись на то, что в стране действует военное положение.