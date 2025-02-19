Симферополь, 19 февраля, 2025, 23:37 — ИА Регнум. Над Республикой Крым вечером 19 февраля подавили четыре украинских беспилотника, проинформировали в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости

«В период с 22:25 до 23:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Республиканские власти пока не сообщали о каких-либо последствиях атаки беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны информировало об уничтожении украинского БПЛА над Курской областью. О последствиях атаки не сообщалось.

В ночь на 19 февраля над территорией России были ликвидированы девять БПЛА. Российские силы ПВО сбили три БПЛА — над территорией Брянской области, по одному — над территорией Республики Татарстан и Тульской областью, а также четыре — над акваторией Чёрного моря.