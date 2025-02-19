Москва, 19 февраля, 2025, 23:20 — ИА Регнум. На юге Москвы загорелось здание Института вычислительной техники. Об этом вечером 19 февраля сообщило МЧС России.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на юге Москвы. На Варшавском шоссе горит административное здание на 1 500 квадратах», — сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Там отметили, что из горящего здания на улицу самостоятельно вышли 30 человек. Информации о пострадавших не поступало, уточнили в МЧС.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля крупный пожар произошёл в здании бывшего Электрозавода в Москве. Сотрудники МЧС спасли около 80 человек, еще 120 были эвакуированы. К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировали. После пожара за медицинской помощью обратились 16 человек. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).