Вашингтон, 19 февраля, 2025, 23:15 — ИА Регнум. Усилия команды президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта оценили как отвечающие интересам всех сторон. Такое заявление сделал 19 февраля лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн.

Kay Nietfeld/Global Look Press

«Это в интересах всех — Украины, России, Европы и США — если они смогут добиться мирного завершения войны. Вот о чем сейчас идет речь, и я думаю, что большинство из нас желает поддержать их усилия по мере того, как они движутся в этом направлении и, надеюсь, к успешному результату», — пояснил Тьюн.

Сенатор указал, что для достижения нужного результата американскому лидеру и его команде требуется пространство для работы, и его необходимо предоставить.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп назвал успешным ход переговоров между РФ и США по завершению украинского конфликта.

12 февраля президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с Трампом. Главы двух государств обсудили, в частности, украинский конфликт и пришли к согласию, что его можно разрешить мирными переговорами. Кроме того, российский лидер подчеркнул необходимость устранения первопричин конфликта на Украине.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что диалог был полезным и обе стороны договорились создавать условия для возобновления тесного контакта по мере урегулирования кризиса на Украине.

19 февраля президент РФ также отметил, что страна готова вернуться за стол переговоров по Украине. Путин напомнил, что Европа сама прекратила контакты с Россией, а Киев вышел из переговорного процесса в Стамбуле и законодательно запретил любые переговоры с Москвой.