Москва, 19 февраля, 2025, 23:14 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев согласился с президентом США Дональдом Трампом о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский — «диктатор без выборов».

Сергей Корсун © ИА Регнум

Медведев в соцсети X (бывший Twitter) привёл слова Трампа о том, что Зеленский является «диктатором без выборов» и ему стоит поторопиться, иначе он останется и вовсе без страны.

«Если бы мне сказали хотя бы три месяца назад, что это слова президента США, я бы рассмеялся в голос. Трамп на 200% прав. Клоун-банкрот», — отметил зампред Совбеза РФ.

Как ранее передавало ИА Регнум, 19 февраля Трамп назвал Зеленского диктатором за отказ от проведения выборов. Американский лидер отметил, что поддержка Зеленского среди населения Украины очень низка. По мнению Трампа, главе киевского режима лучше поторопиться, иначе он потеряет страну.

18 февраля Трамп поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине, если Киев хочет занять место за столом переговоров об урегулировании. Он заявил, что у Зеленского на данный момент поддержка среди населения составляет около 4%.

В ответ на это Зеленский заявил, что поменять его прямо сейчас не получится. Он назвал дезинформацией заявление Трампа о низком рейтинге доверия среди украинцев. По заверениям главы киевского режима, в соцопросах его рейтинг доверия составляет 57%.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Зеленский столкнется с неприятными последствиями, если продолжит «поливать грязью» Трампа.