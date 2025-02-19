Вашингтон, 19 февраля, 2025, 22:51 — ИА Регнум. Вашингтон не потерпит недовольства со стороны Киева и считает, что США заслуживают возврата вложенных в Украину средств. Об этом 19 февраля заявил помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

CNP/AdMedia/Global Look Press Дональд Трамп

«Мы видим, что помощь от европейцев часто поступает в форме займов, которые погашаются с процентами за счет замороженных российских активов. Мы считаем, что американские налогоплательщики также заслуживают возврата значительной части своих вложений», — заявил Уолтц в интервью телеканалу Fox News.

Он добавил, что США разочарованы негативной реакцией киевского режима на предложенную сделку по редкоземельным металлам. Уолтц отметил, что украинское руководство вместо тщательного рассмотрения данного предложения ответило США «эскалационной риторикой».

«Президент не намерен это терпеть», — добавил Уолтц.

Вместе с этим помощник президента по нацбезопасности сообщил, что Вашингтон собирается направить технические группы для детальной проработки мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. США оценивают шансы на достижение мира на Украине как «хорошие», добавил Уолтц.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 19 февраля раскритиковал Трампа за слова, что уровень поддержки украинского политика внутри страны упал до 4%. Глава киевского режима назвал это дезинформацией, которую якобы распространяет РФ. Он также заявил, что его не получится поменять прямо сейчас.

Трамп после этого назвал Зеленского комиком средней руки, убедившим предыдущую администрацию США потратить $350 млрд на заведомо проигрышный конфликт с Россией, которого вообще не должно было быть.

Кроме того, Трамп заявил, что Зеленский старается затянуть конфликт с Россией, чтобы получить финансовую выгоду. По его словам, глава киевского режима никогда не сможет завершить конфликт самостоятельно, без участия США.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Зеленский столкнется с неприятными последствиями, если продолжит «поливать грязью» Трампа.