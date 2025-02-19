Вашингтон, 19 февраля, 2025, 22:40 — ИА Регнум. Утверждение главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что его поддерживает 57% населения Украины, прокомментировал американский предприниматель Илон Маск 19 февраля в соцсети X.

Sven Hoppe/Global Look Press Владимир Зеленский

Зеленский отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, заявившего о непопулярности главы киевского режима среди украинцев. Трамп указал, что Зеленского поддерживают лишь 4% населения Украины. В ответ глава киевского режима опубликовал отчет Киевского международного института социологии, согласно которому уровень доверия к нему составляет 57%.

«Ну, тогда он должен быть в восторге от идеи проведения выборов, если он так популярен!» — написал Маск в ответ на утверждение Зеленского.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп назвал Зеленского диктатором за отказ от проведения выборов. Американский лидер отметил, что поддержка Зеленского среди населения Украины очень низка. По мнению Трампа, главе киевского режима лучше поторопиться, иначе он потеряет страну.

18 февраля Трамп поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине, если Киев хочет занять место за столом переговоров об урегулировании. Он заявил, что у Зеленского на данный момент поддержка среди населения составляет около 4%.

В ответ на это Зеленский заявил, что поменять его прямо сейчас не получится. Он назвал дезинформацией заявление Трампа о низком рейтинге доверия среди украинцев. По заверениям главы киевского режима, в соцопросах его рейтинг доверия составляет 57%.

Срок президентских полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Он отменил очередные выборы главы государства, сославшись на то, что в стране действует военное положение.