Москва, 19 февраля, 2025, 22:23 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Курской областью. Об этом вечером 19 февраля проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Александр Полегенько/ТАСС

«Около 20:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Региональные власти пока не сообщали о каких-либо последствиях атаки.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля Минобороны сообщило об уничтожении истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины. Также силы ПВО уничтожили пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, две американские управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Были сбиты 123 украинских беспилотника самолетного типа.

В ночь на 19 февраля над территорией России были ликвидированы девять БПЛА. Российские силы ПВО сбили три БПЛА — над территорией Брянской области, по одному — над территорией Республики Татарстан и Тульской областью, а также четыре — над акваторией Чёрного моря.