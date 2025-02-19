Вашингтон, 19 февраля, 2025, 21:57 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский столкнется с неприятными последствиями, если продолжит «поливать грязью» президента США Дональда Трампа. Об этом 19 февраля заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

IMAGO/dts/Global Look Press Джей Ди Вэнс

Так он прокомментировал слова Зеленского о том, что Трамп находится под влиянием «дезинформационного пространства», созданного Россией.

«Сама мысль Зеленского о том, что мнение президента можно изменить, поливая его грязью в СМИ, — это худший способ взаимодействия с этой администрацией. Так скажет вам любой, кто знает президента», — заявил Вэнс изданию Daily Mail.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 19 февраля раскритиковал Трампа за слова, что уровень поддержки украинского политика внутри страны упал до 4%. Глава киевского режима назвал это дезинформацией, которую якобы распространяет РФ. Он также заявил, что его не получится поменять прямо сейчас.

Трамп после этого назвал Зеленского комиком средней руки, убедившим предыдущую администрацию США потратить $350 млрд на заведомо проигрышный конфликт с Россией, которого вообще не должно было быть.

Кроме того, Трамп заявил, что Зеленский старается затянуть конфликт с Россией, чтобы получить финансовую выгоду. По его словам, глава киевского режима никогда не сможет завершить конфликт самостоятельно, без участия США.