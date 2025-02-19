Осло, 19 февраля, 2025, 21:35 — ИА Регнум. Посольство России в Норвегии направило запрос в полицию в связи с распространёнными Службой внешней разведки (СВР) РФ предупреждениями об угрозе осуществления киевским режимом терактов в Европе.

Юрий Михайленко/ТАСС

«Соответствующий запрос в норвежскую полицию был направлен», — приводит ТАСС сообщение российского диппредставительства.

Отмечается, что сотрудники полиции Осло регулярно дежурят у здания российского посольства во время проведения протестных акций, обеспечивая безопасность дипломатов.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля СВР сообщила, что киевский режим может попытаться провести теракты против диппредставительств России в Германии, странах Прибалтики или Скандинавии. В ведомстве уточнили, что сотрудничество этих стран с РФ находится на наиболее низком в ЕС уровне, а контакты спецслужб на антитеррористическом направлении практически свернуты.

Кроме того, в СВР отметили, что украинские спецслужбы могут выбрать Словакию и Венгрию для осуществления терактов на их территории, поскольку такой выбор сулит дополни­тельную выгоду — будут дискредитированы участники ЕС, занимающие «особую позицию» по украинскому конфликту.