Москва, 19 февраля, 2025, 21:16 — ИА Регнум. Около 15 украинских военных были ранены и ликвидированы в результате удара в селе Николаевка Черниговской области. Об этом 19 февраля сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Евгений Биятов/РИА Новости

Он рассказал, что в Николаевке украинские боевики разместились на территории свинофермы.

«Наши дроноводы устроили им вечеринку, закидав гранатами из БПЛА. А началось всё с ювелирного попадания в дымоход. В результате около 15 бандеровцев были ранены и ликвидированы», — написал он в Telegram-канале.

Также Лебедев сообщил, что российские военные взорвали дроном-камикадзе военный автомобиль ВСУ с экипажем из четырёх человек, который ехал из села Тимоновичи в сторону Гуты-Студенецкой. После взрыва машина загорелась, оттуда никто не выбрался.

Кроме того, были нанесены удары по позициям ВСУ в сёлах Тимоновичи и Гремячка.

Минобороны РФ пока не комментировало данную информацию. В оборонном ведомстве неоднократно подчеркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, 9 февраля украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в городе Сумы прогремел взрыв. Воздушная тревога звучала в Киеве, Киевской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Житомирской областях.

Ночью 12 февраля взрывы прогремели в пригороде Киева. Также взрывы были слышны в районе Житомира, в Сумах, Николаеве, Лубнах.