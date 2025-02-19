Москва, 19 февраля, 2025, 21:18 — ИА Регнум. Мошенники начали применять новую схему обмана, они звонят ученикам от лица администрации школы и просят подтвердить доступ к электронному журналу. Об этом 19 февраля предупредил столичный департамент образования.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Злоумышленники таким образом выманивают код-пароль из смс, чтобы получить доступ к аккаунту школьника на сервисе «Московская электронная школа» или порталу mos.ru.

«Администрация школы ни при каких обстоятельствах не может запрашивать личные данные. Передавать конфиденциальную информацию третьим лицам для дальнейшего использования категорически запрещено», — подчеркнул департамент образования в Telegram-канале.

Ведомство призывает прекращать общение, если кто-то пытается получить конфиденциальные данные. Также оно напомнило о важности соблюдения правил цифровой гигиены.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля МВД России сообщило о новом варианте мошеннической схемы «фейк босс», направленной на детей. Злоумышленники звонят ученикам, представляясь завучем школы, и создают видимость взлома аккаунта на «Госуслугах». Потом к находящемуся в стрессе подростку подключается «следователь», чтобы убедить в необходимости провести «видеообыск» в его доме, чтобы найти ценные вещи. После этого их забирают через курьера.

Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ 19 февраля предупредила, что мошенники придумали новую схему, в которой представляются сотрудниками маркетплейса, чтобы выманить код из SMS. Доверчивым гражданам говорят, что вышел срок хранения заказа и предлагают его отметить, но таким образом пытаются получить доступ к личным данным на «Госуслугах» или к банковской карте.