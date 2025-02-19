Санкт-Петербург, 19 февраля, 2025, 20:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе посещения научно-производственного предприятия «Радар ммс» в Санкт-Петербурге ознакомился с новой разработкой — дронопортом. Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба Кремля.

Александр Казаков/РИА Новости

«Владимиру Путину показали дронопорт. В ходе посещения НПП «Радар ммс» главе государства представили новую разработку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это полностью автономная роботизированная док-станция, которая позволяет беспилотникам вертолётного типа более эффективно выполнять различные задачи.

Как ранее передавало ИА Регнум, Путин в ходе совещания на базе «Радар ммс» заявил, что в России нужно активно развивать производство как военных, так и гражданских беспилотников. Он отметил, что предприятие создаёт эффективные беспилотники как для российской армии, так и для гражданского сектора. Также на заводе уделяют особое внимание созданию новейших образцов техники на современной электронной компонентной базе.

28 января Путин сообщил, что в 2024 году производство гражданских беспилотников в России выросло в 2,5 раза в сравнении с прошлым годом. Он также призвал как можно скорее открыть для них небо, учитывая трудности, связанные с мерами безопасности.