Санкт-Петербург, 19 февраля, 2025, 20:28 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля выступил с речью на концерте в Санкт-Петербурге, посвящённом памяти первого мэра города Анатолия Собчака. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

Александр Казаков/РИА Новости

«Не будет преувеличением сказать, что он был среди тех, кто закладывал сами основы современной России. И на посту мэра он мыслил так же масштабно, глубоко и содержательно. Могу это твёрдо сказать, потому что я был свидетелем того, как он мыслил, как он говорил, о чём говорил», — заявил Путин в ходе выступления.

Президент подчеркнул, что Санкт-Петербург продолжает хранить память о первом мэре. Концерт прошёл в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

Как передавало ИА Регнум, ранее 19 февраля российский лидер возложил цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове по случаю 25-й годовщины его смерти. Также цветы возложила вдова первого мэра города Людмила Нарусова.

Собчак с 1990 года работал в Ленсовете, а в июне 1991 года его избрали мэром тогда еще Ленинграда. При нем городу вернули название Санкт-Петербург. На посту главы города Собчак находился до 1996 года.

Собчак умер 19 февраля 2000 года в Светлогорске Калининградской области от острой сердечной недостаточности. В июне 2006 года на Васильевском острове в его честь открыли памятник. Путин принимал участие в церемонии.