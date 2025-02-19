Донецк, 19 февраля, 2025, 20:26 — ИА Регнум. Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) заблокировал доступ к сайту Донецкого агентства новостей (ДАН) и ряду других российских ресурсов. Об этом 19 февраля сообщило ДАН.

Скриншот сайта dan-news.ru

Запрет также коснулся сайтов КПРФ, газеты «Вечерняя Москва», телеканалов «Санкт-Петербург» и «Краснодар», ГТРК «Мурман», ИА «Челябинск Сегодня» других площадок. NEPLP объяснил такое решение тем, что эти ресурсы публикуют информацию в поддержку спецоперации на Украине, что якобы несет угрозу независимости Латвии.

«Это решение латвийских властей — серьезный удар по свободе слова в стране, который отражает пагубную тенденцию систематических нарушений прав жителей Евросоюза в базовой потребности — свободном доступе к информации», — говорится в Telegram-канале издания.

Агентство призвало жителей Латвии использовать технические средства, чтобы сохранить доступ к объективной информации.

Председатель общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман, комментируя блокировку российских СМИ в Латвии, заявил, что власти республики опасаются за сохранение нацистского режима, который в ней установился. Он также назвал ошибочным отношение к Евросоюзу в парадигме мирного сосуществования.

«Сама по себе Латвия не является угрозой для России, но я вас уверяю, что в случае открытого боестолкновения с вооруженными силами ЕС латвийские военнослужащие с готовностью и радостью придут на нашу землю вершить все то, все те ужасы, которые латвийские, литовские, эстонские дивизии СС вершили 80 лет назад», — отметил Кофман.

Глава отделения Союза журналистов России в ДНР Виктор Петренко назвал запрет ДАН в Латвии знаком качества. Он отметил, что в странах Европы давно придерживаются двойных стандартов.

«ДАН может гордиться такой блокировкой. Значит вы качественно делаете свою работу», — подчеркнул Петренко.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля Служба государственной безопасности Латвии задержала TikTok-блогера за то, что он выкладывал видеоролики в поддержку России и спецоперации на Украине. Против него возбудили уголовное дело.

В марте 2022 года в Латвии заблокировали более 400 интернет-сайтов. В основном это коснулось площадок ведущих российских СМИ и ресурсов на русском языке. Власти республики заявили, что информация на этих сайтах якобы угрожает безопасности республики.