Москва, 19 февраля, 2025, 20:17 — ИА Регнум. Суд решил удовлетворить в приоритетном порядке требования бывших сотрудников ООО «Гугл». Об этом 19 февраля сообщили «Ведомости» со ссылкой на партнёра адвокатского бюро ART DE LEX Артура Зурабяна.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Отмечается, что 24 октября 2024 года конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой разрешить удовлетворить требования бывших работников в приоритетном порядке по отношению к требованиям текущих кредиторов, возникших после возбуждения дела о банкротстве. В настоящее время закон устанавливает иную очерёдность — интересы работников могут быть удовлетворены только после удовлетворения требований кредиторов.

Бывшие работники ООО «Гугл» написали отзыв на заявление конкурсного управляющего. Они обратили внимание, что в законе о банкротстве не прописан механизм изменения очерёдности удовлетворения требований кредиторов, и применение аналогичной нормы возможно, когда «удовлетворение требований реестровых кредиторов перед кредиторами по текущим платежам соответствует интересам конкурсной массы должника и балансу интересов всех кредиторов».

В отзыве также подчеркивается, что дело о банкротстве ООО «Гугл» исключительно для судебной практики, так как требования в реестре текущих платежей не только существенно превышают существующие обязательства организации, «но и размер всех денежных средств в мире» — 2,8 дуодециллиона рублей. Указано, что образование размера текущих обязательств компании — результат формального и незаконного правоприменения требований кредиторов.

Зурабян отметил, что заявления о беспримерных суммах, достигающих фантастических значений, на самом деле лишь фигура речи, в ряде случаев преследующая спекулятивные цели.

«Астрент в праве имеет мотивирующее для должника значение, соответственно — он имеет смысл лишь до тех пор, пока его размер не превысит стоимости самого должника. В случае с публичной компанией Alphabet — его капитализации», — пояснил он.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля сообщили в Арбитражном суде Москвы сообщили, что Google перед российскими СМИ составляет 2,8 дуодециллиона (число с 39 нулями) рублей. Суд попросили признать требования по задолженности реестровыми, чтобы предприятие сначала рассчиталось с долгами по зарплате, а затем занималось другими задолженностями.

В 2020 году «Царьград» и РИА ФАН подали иски к Google LLC, Google Ireland и ООО «Гугл» с требованием восстановить заблокированные аккаунты на YouTube. В 2021 году суд обязал Google восстановить доступ, но корпорация не исполнила решение. За каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 тыс. рублей, сумма штрафа удваивается каждую неделю.

Позже присоединились телеканал «Звезда», Первый канал, ВГТРК, «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «Телеканал 360», «ТРК Петербург», «Фонд православного телевидения», «Национальный спортивный телеканал» и ИП Симоньян М. С., представляющий YouTube-канал Маргариты Симоньян.

В октябре 2024 года сумма долга составляла 2 ундециллиона (число с 36 нулями) рублей.

При этом ранее адвокат, специалист в области IT Игорь Баранов заявил, что в случае, если корпорация Google будет участвовать в судебном процессе, количество нулей в итоговой задолженности может быть уменьшено. Штрафные санкции в чистом виде обжаловать будет нельзя, но если компания захочет исполнить данное судебное решение и уплатить штрафы, которые были начислены, то теоретически возможность уменьшения суммы могла бы присутствовать, предположил эксперт.