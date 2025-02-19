Вашингтон, 19 февраля, 2025, 20:10 — ИА Регнум. Компания Apple представила новый бюджетный смартфон четвертого поколения — iPhone 16E — он должен заменить линейку SE, запущенную девять лет назад. Информация о релизе была опубликована 19 февраля на сайте компании.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Дизайн новинки значительно отличается от предшествующей модели: у телефона не будет центральной кнопки «Домой» со сканером отпечатков пальцев Touch ID, на смену старому идентификатору пришел датчик Face ID. Помимо этого, боковая часть смартфона оснащена «кнопкой действия» (Action Button), к которой можно привязать разные функции — от фонарика до управления камерой. Кроме того, компания, как в случае с другими новыми гаджетами, отказалась от зарядного разъема Lightning в пользу стандарта USB-С.

Также телефон имеет увеличенный OLED-дисплей, диагональ которого выросла с 4,7 до 6,1 дюйма в сравнении с предшественником. Смартфон, исходя из заявлений Apple, также сможет работать на 6 часов дольше. За такую продуктивность отвечает чип A18, которым оснащают нынешние iPhone 16 и iPhone 16 Plus, а объем оперативной памяти вырос с 4 Гб до 8 Гб.

У телефона, в отличии от моделей современного ряда, есть только одна камера, но производители увеличили ее разрешение с 12 Мп до 48 Мп. Для селфи и видеозвонков предусмотрен 12-мегапиксельный сенсор.

iPhone 16E будет доступен с разными объемами памяти: 128 Гб, 256 Гб и 512 Гб. Предзаказ на смартфоны стартует в ближайшую пятницу, 21 февраля, а мировые продажи начнутся неделей позже. Цены на гаджеты начинаются с $599.

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября американская компания Apple в рамках осенней презентации показала обновлённую линейку продукции. Линейка состоит из стандартного iPhone 16, модификации Plus, а также флагманских Pro и Pro Max.

iPhone 16 и iPhone 16 Plus в корпусах из алюминия оснащены процессором A18, который делает их на 40% быстрее по сравнению с iPhone 15. Также обновлены камеры телефонов до 48 мегапикселей, увеличено время работы батареи, улучшено качество звука.