Кишинёв, 19 февраля, 2025, 19:56 — ИА Регнум. Русский дом в Молдавии не получал уведомления о приостановке деятельности. Об этом 19 февраля рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Он уточнил, что центр продолжает набирать участников для получения высшего образования.

«Нового ничего нет пока. Он (Русский дом. — Прим. ред.) работает и работает», — сказал Примаков «РИА Новости».

По его мнению, студенты центра не должны становиться заложниками политических споров.

«У ребят должно быть будущее. Оно вместе с Россией должно быть исключительно светлым», — заключил глава Россотрудничества.

13 февраля МИД РФ заявлял, что также не получал официального сообщения о закрытии Российского центра науки и культуры. При этом уточняется, что соглашение не предусматривает одностороннего порядка расторжения, стороны обязались при подобных обстоятельствах предупреждать друг друга не менее чем за полгода.

Как передавало ИА Регнум, Кишинёв ранее обвинил Москву в падении на территории республики нескольких дронов. Под таким предлогом Молдавия в одностороннем порядке расторгла межправительственное соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров. МИД Молдавии уточнил, что после завершения процедуры расторжения Русский дом прекратит свою деятельность.

МИД Молдавии, кроме того, вызывал по этому поводу посла РФ Олега Озерова. Дипломат заявил журналистам, что до проведения расследования говорить о том, кому именно принадлежали упавшие в Молдавии беспилотники, невозможно.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Кишинёв идет по стопам Киева. Глава МИД подчеркнул, что власти Молдавии отменяют всё русское и дискриминируют русский язык. Также он заявлял о стремлении Запада «прибрать к рукам» Молдавию, как Украину.