Санкт-Петербург, 19 февраля, 2025, 19:29 — ИА Регнум. В России нужно активно развивать производство как военных, так и гражданских беспилотников. Об этом 19 февраля заявил президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Одно из ключевых направлений работы предприятия — это создание современных беспилотных авиационных систем как для гражданского сектора, так и для вооруженных сил», — отметил он в ходе совещания на базе научно-производственного предприятия «Радар ммс» в Санкт-Петербурге.

Президент отметил, что предприятие создает эффективные беспилотники как для российской армии, так и для гражданского сектора. Также на заводе уделяют особое внимание созданию новейших образцов техники на современной электронной компонентной базе.

Как передавало ИА Регнум, Путин в январе сообщил, что в 2024 году производство гражданских беспилотников в России выросло в 2,5 раза в сравнении с прошлым годом. Он также призвал как можно скорее открыть для них небо, учитывая трудности, связанные с мерами безопасности.

Министр обороны России Андрей Белоусов в декабре прошлого года заявил, что в Вооруженных силах РФ введут новый род войск — войска беспилотных систем. Он также сообщил, что поставки БПЛА в армию выросли в 23 раза в 2024 году.