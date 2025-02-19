Москва, 19 февраля, 2025, 19:27 — ИА Регнум. От киевского режима можно ожидать чего угодно. Об этом 19 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Михаил Терещенко/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«От этого режима мы можем ждать всё, что угодно, это первое. Очевидно, что в мире будут те, кому не понравится нормализация диалога между Россией и США. И очевидно, что эти «те» будут что-то делать, чтобы подорвать этот диалог. Здесь, конечно, нам всем нужно быть начеку», — сообщил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Ранее 19 февраля президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что глава киевского режима Владимир Зеленский хочет продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. По словам американского лидера, Зеленский уговорил США потратить $350 млрд на «конфликт, в котором невозможно выиграть».

17 февраля дроны со взрывчаткой и металлическими поражающими элементами нанесли удары по насосно-перекачивающей станции «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. В результате атаки произошло снижение прокачки нефти.

Затем президент РФ Владимир Путин заявил, что атаку на КТК киевский режим не смог бы совершить в одиночку. По словам главы российского государства, необходимые для подобных атак данные космической разведки украинские военные получают от Запада.

Кроме того, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что атака ВСУ на КТК в Краснодарском крае могла стать ответом Украины на переговоры между США и Россией и на итоги Мюнхенской конференции. Он также подчеркнул, что станцию «Кропоткинская» атаковали сразу семь дронов ВСУ.