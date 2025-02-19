Махачкала, 19 февраля, 2025, 19:24 — ИА Регнум. Глава Дагестана Сергей Меликов 19 февраля обвинил администрации школ в спекулятивном подходе к учебному процессу и раскритиковал за неподобающее поведение, назвав всё это «позорными акциями».

Алексей Майшев/РИА Новости Глава Республики Дагестан Сергей Меликов

Ситуацию в буйнакской школе глава Дагестана назвал вопиющей: тогда директора одной из школ отстранили от работы после инцидента с одним из учащихся, однако некоторые учителя и родители с таким решением не согласились и пытались сорвать учебный процесс.

«Уже говорил и повторю: уважающий себя директор сам должен был написать заявление об уходе и долго потом разбираться в себе, чтобы подобное не повторилось в будущем… К слову, у проверяющих было немало других вопросов: по организации и сдаче ЕГЭ, другим направлениям деятельности, в том числе хозяйственной», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, Меликов прокомментировал происшествие в школе села Хлют Рутульского района, где конфликт между педагогами и директором дошел до драки. Глава региона заявил, что сейчас по данному факту проводится расследование, а сам директор временно отстранен от работы.

Также Меликов затронул забастовку педагогического коллектива в селе Хубар Казбековского района. Там учителя не согласились с отстранением бывшего директора и требовали восстановить его в должности.

«Как оказалось, директор школы дважды писал заявление на увольнение по собственному желанию, которое во второй раз было подписано. Чтобы все процессы в школе не были заморожены (в том числе выплата зарплат учителям), на должность директора временно назначен другой человек», — прояснил ситуацию губернатор.

Сергей Меликов подчеркнул, что образование дагестанских детей неприкосновенно, а любая попытка спекулировать на этой теме будет рассматриваться как посягательство на конституционное право школьников на образование и иметь соответствующие последствия для всех виновных.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 2 февраля пресс-служба администрации Рутульского района республики сообщила, что директора одной из дагестанских школ временно отстранили от должности из-за драки между учителями. Видео конфликта с участием педагогов попало в соцсети. Для выяснения обстоятельств случившегося в школу приехал министр образования Дагестана Яхья Бучаев. Он встретился с преподавателями, обсудил вопросы управления образовательным учреждением.