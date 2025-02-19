Москва, 19 февраля, 2025, 19:17 — ИА Регнум. На подготовку встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа могут уйти дни или недели. Об этом 19 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин и Дональд Трамп

«Встреча должна быть подготовленная, поэтому говорить сейчас, сколько уйдет на это времени — дни или недели, — невозможно», — сказал Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Он отметил, что в Эр-Рияде была выражена политическая воля двух сторон организовать встречу глав государств как можно скорее. Участники переговоров условились немедленно начать конкретную подготовку, добавил спикер Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом. Глава государства подчеркнул, что встреча должна быть подготовлена, чтобы был результат. Он также отметил, что сейчас не готов сказать, когда состоится встреча с американским коллегой. Днем ранее сам Трамп допустил, что встреча может состояться до конца февраля.

Российский лидер отметил, что Россия и США продолжают работу по космосу, экономическим вопросам, энергетическим рынкам и другим направлениям. Он также отметил, что страны возобновили сотрудничество по решению геополитических проблем. При этом Путин подчеркнул, что Россия уделяет первостепенное внимание разрешению ситуации на Украине.

Ранее Песков не исключил, что встреча глав двух государств может пройти в феврале. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что для ее организации потребуется плотная работа двух делегаций. Москва к этому готова, но, по его оценке, прогнозы некоторых западных СМИ о встрече Путина и Трампа на следующей неделе вряд ли сбудутся.