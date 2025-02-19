Вашингтон, 19 февраля, 2025, 19:14 — ИА Регнум. Власти Украины, пытаясь заинтересовать США, создали шумиху вокруг своих редкоземельных металлов, но просчитались. Об этом 19 февраля заявил обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

Александр Демьянчук/ТАСС

«Шумиху вокруг редкоземельных металлов на Украине подняли сами украинцы. Отчаянно пытаясь взаимодействовать с [президентом США Дональдом] Трампом, они просчитались», — написал он.

По его словам, Украина на самом деле не располагает запасами редкоземельных металлов, в которых заинтересован Трамп.

Блас напомнил, как несколько лет назад США ошиблись, оценивая запасы лития, меди и других ресурсов в Афганистане в 1 трлн долларов. На самом деле эти расчёты оказались фантазиями, указал он.

По его мнению, то же самое происходит в ситуации с редкоземельными металлами, о которых говорит Киев. В итоге потенциал Украины в плане ресурсов был представлен Трампу «в слишком положительном свете».

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля Трамп заявил, что хочет получать от Украины редкоземельные металлы в обмен на финансовую помощь. 13 февраля телеканал CNN сообщил, что министр финансов США Скотт Бессент передал главе киевского режима Владимиру Зеленскому проект соглашения об использовании редкоземельных металлов, но тот не подписал документ.

18 февраля британская газета Telegraph написала, что США претендуют на 50% доходов, получаемых на Украине от добычи, а также половину стоимости всех новых лицензий, которые Киев будет выдавать третьим сторонам. По мнению газеты, такие условия хуже, чем репарации Германии по итогам Первой мировой войны.

Зеленский 19 февраля назвал «несерьёзным разговором» требование США к Украине вернуть $500 млрд в виде полезных ископаемых. По его словам, Киев требует гарантий безопасности от Вашингтона в обмен на редкоземельные металлы, но в предложенном ранее США документе об этом не было ни слова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песковназвал инициативу Белого дома предложением о покупке помощи США. Он добавил, что США могли бы поспособствовать завершению конфликта и вообще не оказывать военной помощи Киеву.