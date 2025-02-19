Вашингтон, 19 февраля, 2025, 19:08 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. Об этом 19 февраля заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

AP/TASS Владимир Зеленский

Он уточнил, что Зеленский уговорил США потратить 350 млрд долларов на «конфликт, в котором невозможно выиграть». При этом, по словам Трампа, его предшественник Джо Байден не прилагал никаких усилий к установлению мира, а у Европы этого не получилось.

«Зеленский, вероятно, хочет сохранить «кормушку», — написал Трамп.

По его словам, завершить конфликт Зеленский никогда не сможет самостоятельно, без участия США.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля Трамп обвинил Зеленского в конфликте Украины и России. Он отметил, что глава киевского режима должен был договориться с Москвой и не допустить начала боевых действий. Американский лидер отметил, что «недоделанный» переговорщик мог бы заключить соглашение много лет назад «без потери большого количества земли».

Кроме того, Трамп заявил, что Зеленский сам не знает, где находится половина денег, полученных Украиной от США. По его словам, Украина должна объяснить, куда делись деньги, либо вернуть их.

Зеленский 2 февраля заявил, что Украина получила от США только 75 млрд долларов из 177 млрд долларов на поддержку. Глава киевского режима добавил, что не знает, где остальные деньги.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал враньём слова Зеленского о непонимании, куда делась часть помощи. По его мнению, пропавшие деньги осели в карманах чиновников США и Украины. Политик добавил, что воровство средств начиналось ещё в Пентагоне, ЦРУ и на американских оборонных предприятиях.