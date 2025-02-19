Вашингтон, 19 февраля, 2025, 19:03 — ИА Регнум. Имевший скромные успехи как комедиант глава киевского режима Владимир Зеленский не мог бы победить Россию. Об этом 19 февраля заявил президент США Дональд Трамп.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Комик средней руки Владимир Зеленский убедил США потратить $350 млрд на <конфликт>, который нельзя выиграть и которого вообще не должно было быть», — написал он в соцсети Truth Social.

Американский лидер добавил, что Зеленский плохо справляется со своей работой. Также Трамп заявил, что без него США никогда не смогут добиться мира на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта на Украине. Американский президент также указал на то, что киевский режим давно мог начать переговоры о мирном урегулировании, но не пошел на этот шаг.

Президент РФ Владимир Путин 19 февраля очередной раз заявил, что Москва никогда не отказывалась от диалога по Украине. Он напомнил, что киевский режим в 2022 году сам отказался от достигнутых соглашений, а потом законодательно запретил вести переговоры с Россией.

Ранее Путин напомнил, что Зеленский утратил легитимность в связи завершением его президентского срока. Российский лидер подчеркнул, что конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента даже в условиях военного положения. Единственным легитимным органом власти в стране остается Верховная рада, но при нелегитимности первого лица все остальные органы власти также теряют свою правомочность.