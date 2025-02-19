Вашингтон, 19 февраля, 2025, 19:05 — ИА Регнум. Европа не справилась с урегулированием кризиса на Украине. Об этом 19 февраля заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Christoph Reichwein/Global Look Press

Он подчеркнул, что администрация бывшего американского лидера Джо Байдена даже не пыталась добиться мирного разрешения конфликта, в то время как Европа потерпела неудачу.

«Байден даже не пытался, Европа не смогла принести мир, а [глава киевского режима Владимир] Зеленский, вероятно, хочет, чтобы «финансовый поток» продолжался. Я люблю Украину, но Зеленский проделал ужасную работу, его страна разрушена», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Также американский лидер заявил, что Зеленский втянул США в конфликт, в котором нельзя было победить.

Ранее, 18 февраля, Трамп уже обвинял Зеленского в начале конфликта на Украине. Президент США также указал на то, что киевский режим давно мог начать переговоры о мирном урегулировании, но не пошел на этот шаг.

Накануне Трамп также поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине из-за низкого рейтинга Зеленского. Он подчеркнул, что вопрос голосования за главу государства не является исключительно требованием России, а беспокоит многие страны.

17 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Европе нечего делать за столом переговоров по украинскому конфликту. Он отметил, что страны Запада поощряют и накачивают оружием нацистский режим для того, чтобы убивать своих собственных граждан в расчете на то, что смогут «отсидеться под ядерным зонтиком».