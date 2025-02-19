Трамп заявил, что Европа потерпела неудачу в разрешении кризиса на Украине
Вашингтон, 19 февраля, 2025, 19:05 — ИА Регнум. Европа не справилась с урегулированием кризиса на Украине. Об этом 19 февраля заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.
Он подчеркнул, что администрация бывшего американского лидера Джо Байдена даже не пыталась добиться мирного разрешения конфликта, в то время как Европа потерпела неудачу.
«Байден даже не пытался, Европа не смогла принести мир, а [глава киевского режима Владимир] Зеленский, вероятно, хочет, чтобы «финансовый поток» продолжался. Я люблю Украину, но Зеленский проделал ужасную работу, его страна разрушена», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Также американский лидер заявил, что Зеленский втянул США в конфликт, в котором нельзя было победить.
Ранее, 18 февраля, Трамп уже обвинял Зеленского в начале конфликта на Украине. Президент США также указал на то, что киевский режим давно мог начать переговоры о мирном урегулировании, но не пошел на этот шаг.
Накануне Трамп также поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине из-за низкого рейтинга Зеленского. Он подчеркнул, что вопрос голосования за главу государства не является исключительно требованием России, а беспокоит многие страны.
17 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Европе нечего делать за столом переговоров по украинскому конфликту. Он отметил, что страны Запада поощряют и накачивают оружием нацистский режим для того, чтобы убивать своих собственных граждан в расчете на то, что смогут «отсидеться под ядерным зонтиком».