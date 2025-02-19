Вашингтон, 19 февраля, 2025, 19:01 — ИА Регнум. Переговоры РФ и США по завершению украинского конфликта проходят успешно. Об этом 19 февраля заявил американский президент Дональд Трамп.

РИА Новости

«Мы успешно ведем переговоры о завершении <украинского конфликта> с Россией — то, что, как признают все, могут сделать только я и моя администрация. [Предыдущий президент США]Джо Байден даже не пытался, Европа не смогла принести мир, а [глава киевского режима]Владимир Зеленский, видимо, просто хочет, чтобы «кормушка» не заканчивалась», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он также сообщил, что Зеленский является диктатором, так как отказался от проведения выборов на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с Трампом. Главы двух государств обсудили, в частности, украинский конфликт и пришли к согласию, что его можно разрешить мирными переговорами. Кроме того, российский лидер подчеркнул необходимость устранения первопричин конфликта на Украине.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд прошли переговоры делегаций России и США. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что диалог был полезным, и обе стороны договорились создавать условия для возобновления тесного контакта по мере урегулирования кризиса на Украине.

19 февраля президент РФ также отметил, что страна готова вернуться за стол переговоров по Украине. Путин напомнил, что Европа сама прекратила контакты с Россией, а Киев вышел из переговорного процесса в Стамбуле и законодательно запретил любые переговоры с Москвой.