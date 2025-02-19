Вашингтон, 19 февраля, 2025, 19:00 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский никогда не договорится с Россией о мире без участия США. Об этом 19 февраля заявил американский президент Дональд Трамп.

Ukraine Presidency/Global Look Press Дональд Трамп и Владимир Зеленский

«Скромно успешный комик Владимир Зеленский уговорил Соединенные Штаты Америки потратить 350 млрд долларов, чтобы вступить в <конфликт>, который нельзя было выиграть, который никогда не должен был начаться», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Он указал на то, что сумма на 200 млрд долларов больше той, что перечислила Украине Европа, но в отличии от неё США не получат ничего взамен.

Глава государства обвинил украинского политика в желании продолжать конфликт с РФ ради финансовой выгоды. По его словам, Зеленский специально отказывается от выборов, несмотря на низкие рейтинги. При этом его страна разрушена из-за ужасно проделанной работы, подчеркнул Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля Трамп назвал главу киевского режима «недоделанным переговорщиком», который мог бы заключить мирное соглашение с Россией много лет назад «без потери большого количества земли». Он напомнил, что на это у Зеленского было целых три года.

Ранее Зеленский высказал претензии касательно того, что его не пригласили на переговоры США и России в Эр-Рияде. Глава киевского режима заявил, что Москва и Вашингтон «обсуждают Украину без участия Киева», и отказался ехать в Саудовскую Аравию на запланированную встречу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что американский лидер является абсолютно самостоятельным политиком, а посему способен не скрывать мнения о «жалких личностях» вроде Зеленского.