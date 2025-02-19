Вашингтон, 19 февраля, 2025, 18:57 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимира Зеленский является диктатором, поскольку отказался от проведения выборов. Об этом 19 февраля заявил президент США Дональд Трамп.

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«Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны», — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что Зеленский отказывается проводить выборы, а его поддержка в украинских опросах крайне низка. По его словам, единственное, что действительно умел делать Зеленский, — это играть на слабостях бывшего президента США Джо Байдена.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля Трамп поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине. Он заявил, что у Зеленского на данный момент поддержка среди населения составляет около 4%.

В ответ на это Зеленский заявил, что поменять его прямо сейчас не получится. По его заверениям, в соцопросах его рейтинг доверия составляет 57%.

Срок президентских полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Он отменил очередные выборы главы государства, сославшись на то, что в стране действует военное положение.

Президент России Владимир Путин 19 декабря указал, что конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента даже в случае введения военного положения. Легитимным органом власти осталась Верховная рада, но при нелегитимности первого лица государства остальные органы власти утратили свою правомочность, добавил российский лидер.