Пятигорск, Ставропольский край, 19 февраля, 2025, 18:59 — ИА Регнум. В Пятигорске прошла презентация проекта, направленного на создание в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) сообщества молодых специалистов социального проектирования, «Лаборатории будущего». Об этом 19 февраля сообщается на сайте полномочного представителя президента РФ в СКФО Юрия Чайки.

skfo. gov.ru

Официальный старт проекту, целью которого является формирование конструктивного образа будущего на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, дал полпред.

Он отметил, что для развития Северного Кавказа как одного из уникальных макрорегионов РФ необходимо сформировать понятный всем образ будущего страны как современной и технологически развитой державы, которая при этом продолжает опираться на традиционные духовно-нравственные ценности.

Чайка подчеркнул, что в создании такого образа помогают созидательные инициативы, реализующиеся на федеральном, окружном и региональном уровнях.

По мнению полпреда, свою эффективность показала кадровая программа «Время героев» для участников спецоперации. Также Чайка отметил положительное влияние на создание кадрового резерва государства проектов «Лидеры России» и «Мастерская новых медиа». Он добавил, что недавно закончилась регистрация на первый «Конкурс социальных архитекторов», который соберет профессионалов, готовых создавать и реализовывать социальные практики.

«Поэтому очень отрадно, что у нас на окружном уровне появится своя программа, направленная на создание сообщества молодых специалистов социального проектирования. Ее название — «Лаборатория будущего» — говорит само за себя», — сказал Чайка.

Он пригласил в проект всех, кто готов работать в команде, чтобы создавать стабильное и благополучное будущее Северного Кавказа и всей страны.

Презентацию «Лаборатории будущего» провел координатор инициативы Аскер Тумов. Он пояснил, что проект будет длиться до конца года, участников будут отбирать до марта.

В рамках программы проведут серию образовательных модулей, создадут региональные команды, которые разработают свои проекты. После чего в конце года будут проходить сессии с участием экспертов и представителей органов власти.

Участники обсудят вопросы технологического развития страны и округа, в частности искусственного интеллекта, биотехнологий, экономики будущего, гуманитарных знаний, саморазвития человека, творчества и так далее.

Основными темами обсуждений будут «Патриотизм», «Положительный образ будущего», «Единство народов России», «Гражданское просвещение» и «Защита российского культурного кода».

Стать участником проекта могут россияне с активной гражданской позицией в возрасте до 35 лет. Всего в проект отберут 100 человек из всех субъектов СКФО.

«Мы приглашаем к участию молодых специалистов, аспирантов и студентов из регионов Северо-Кавказского федерального округа, которые готовы стать частью сообщества, занимающегося социальным проектированием и формированием конструктивного образа будущего на основе традиционных духовно-нравственных ценностей», — отметил Тумов.

Программа «Время героев» была запущена 1 марта 2024 года, а 27 мая первые 83 участника магистерской программы приступили к обучению. 14 июня президент России Владимир Путин посетил мастерскую управления «Сенеж» и пообщался с участниками. На сегодняшний день состоялось 23 назначения из числа участников первого потока.

2 октября 10 участников программы «Время героев» получили новые назначения и ответственные должности. Артём Жога, который был председателем Народного совета ДНР, назначен полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе, а Герой России Артур Орлов — руководителем «Движения первых».

19 февраля в Якутии появилась кадровая программа, созданная по аналогии с федеральным проектом «Время героев». Проект «Якутия — земля героев» анонсировал глава региона Айсен Николаев. Он отметил, что ее цель — создать условия профессионального роста и карьерного развития для тех, кто проявил себя в сложных условиях, защищая интересы страны.