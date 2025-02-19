Путина удивила сдержанность Трампа перед хамством европейских союзников
Санкт-Петербург, 19 февраля, 2025, 19:00 — ИА Регнум. Сдержанность президента США Дональда Трампа в отношении союзников из Европы, которые ведут себя хамским образом, удивляет. Об этом заявил 19 февраля президент РФ Владимир Путин.
«Я вообще, честно говоря, удивляюсь сдержанности вновь избранного президента Соединенных Штатов Трампа в отношении своих союзников, которые вели себя подобным, прямо скажем, хамским образом. Он ведь еще достаточно интеллигентно себя ведет в их отношении», — рассказал российский лидер в беседе с журналистами.
Он также отметил, что европейские страны сами виноваты в том, что их отношения с США на сегодняшний день стали сложными. Путин напомнил, что Трампа после первого президентского срока обвинили в своей стране в якобы связях с Россией, что не подтвердилось, а во время недавних американских выборов лидеры стран Европы прямо и иногда грубо вмешивались в этот процесс.
Как передавало ИА Регнум, 19 февраля представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель оценил отношения между Евросоюзом и США как «несогласованный развод». Он добавил, что Трампу не нравится политическая и социальная модель, которая сложилась в европейском сообществе.
Кроме того, 16 февраля немецкий политолог Александр Рар предположил, что после Мюнхенской конференции по безопасности отношения между США и странами — участницами Евросоюза могут закончиться. Эксперт считает, что европейское сообщество не поддержит сделку России и США по мирному урегулированию на Украине.