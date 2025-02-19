Санкт-Петербург, 19 февраля, 2025, 19:00 — ИА Регнум. Сдержанность президента США Дональда Трампа в отношении союзников из Европы, которые ведут себя хамским образом, удивляет. Об этом заявил 19 февраля президент РФ Владимир Путин.

Lenin Nolly/Global Look Press Дональд Трамп

«Я вообще, честно говоря, удивляюсь сдержанности вновь избранного президента Соединенных Штатов Трампа в отношении своих союзников, которые вели себя подобным, прямо скажем, хамским образом. Он ведь еще достаточно интеллигентно себя ведет в их отношении», — рассказал российский лидер в беседе с журналистами.

Он также отметил, что европейские страны сами виноваты в том, что их отношения с США на сегодняшний день стали сложными. Путин напомнил, что Трампа после первого президентского срока обвинили в своей стране в якобы связях с Россией, что не подтвердилось, а во время недавних американских выборов лидеры стран Европы прямо и иногда грубо вмешивались в этот процесс.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель оценил отношения между Евросоюзом и США как «несогласованный развод». Он добавил, что Трампу не нравится политическая и социальная модель, которая сложилась в европейском сообществе.

Кроме того, 16 февраля немецкий политолог Александр Рар предположил, что после Мюнхенской конференции по безопасности отношения между США и странами — участницами Евросоюза могут закончиться. Эксперт считает, что европейское сообщество не поддержит сделку России и США по мирному урегулированию на Украине.