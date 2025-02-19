Москва, 19 февраля, 2025, 18:54 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы на месяц продлил арест братьям Аминчону и Диловару Исломовым (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), продавшим Renault Symbol исполнителям теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Решение судья огласил 19 февраля.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Диловар Исломов и Аминчон Исломов (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

На тот же срок был продлен арест их отцу Исроилу Исломову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта 2024 года террористы устроили стрельбу в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, а также устроили пожар. В результате теракта погибли 145 человек, ещё 551 человек пострадал. СК РФ возбудил несколько уголовных дел, в том числе по статье о совершении теракта. 6 февраля адвокат Олег Власов сообщил о завершении расследования по делу о теракте в «Крокусе».

В феврале текущего года Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело в отношении судьи из Ингушетии Алихана Ярыжева, освободившего от наказания членов группировки, причастной к теракту в «Крокус Сити Холле», подрыву «Невского экспресса» и убийству начальника войск РХБЗ ВС России генерала Игоря Кириллова.

По одной из версий, Ярыжев действовал по просьбе председателя Совета судей Республики Ингушетии Магомеда Аушева. После вмешательства прокуратуры последнего лишили статуса судьи, он попал под следствие. Теперь к ответу могут привлечь и Ярыжева.

19 февраля суд также продлил до 24 марта арест четырем лицам, обвиняемым в совершении теракта в «Крокусе». Заседание прошло в закрытом режиме. Следствие уже завершило расследование дела, на данный момент стороны знакомятся с материалами.