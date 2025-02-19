Казань, 19 февраля, 2025, 19:06 — ИА Регнум. Модернизация, проведенная на Казанском пороховом заводе, позволила предприятию нарастить выпуск снарядов. Об этом 19 февраля заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина/РИА Новости

Он посетил завод и провел там совещание. Зампред Совбеза отметил, что государство выделило на развитие предприятия значительные ресурсы, и с момента прошлого посещения видны серьезные изменения, появились новые корпусы и отдельные цехи.

«На предприятии проводится масштабное техническое перевооружение, модернизация производства, введены новые мощности, которые позволят и уже позволили увеличить производство боеприпасов для различных видов вооружения», — рассказал Медведев.

Как передавало ИА Регнум, Медведев 15 января заявил, что в 2024 году российская оборонная промышленность в целом выполнила все задачи, которые поставил президент РФ Владимир Путин. В текущем году требуется сохранить эти темпы производства вооружений, добавил зампред Совбеза.

Путин в декабре подчеркнул, что Вооруженные силы РФ добиваются успехов на поле боя благодаря повышению возможностей оборонно-производственного комплекса. Заводы наращивают производство, учитывая потребности армии и флота, а также работают на перспективу.