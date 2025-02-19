Рим, 19 февраля, 2025, 18:35 — ИА Регнум. Вооруженные силы Италии испытывают нехватку средств противовоздушной обороны из-за передачи их Украине. Об этом 19 февраля написало издание La Stampa.

Global Look Press

В материале указано, что армии срочно потребовалось закупить зенитные ракетные комплексы Stinger, которые были переданы Украине по настоянию США. Власти страны были готовы выложить американскому производителю за вооружение 800 млн евро. Однако оказалось, что администрация бывшего президента США Джо Байдена наложила вето на продажу. Решение объяснялось тем, что данные ракеты будут более полезны для других союзников. Несложно догадаться, что это была Украина, отметило издание.

В результате Италии пришлось запустить собственное производство снарядов, аналогичных Stinger. Многолетняя программа поставок получила название VSHORAD. Но сроки ее выполнения и необходимость привлекать партнеров из третьих стран свидетельствуют об отсутствии технологического суверенитета и зависимость от США в оборонных вопросах, указали авторы.

Примечательно, что ранее Италия имела на вооружении американские ракеты. Но власти США настояли на отправке киевскому режиму в рамках одного из указов о передаче оружия.

Как сообщало ИА Регнум, по состоянию на март прошлого года Италия потратила на военную помощь Украине 2,2 млрд евро. Министр обороны страны Гуидо Крозетто утверждал, что среди европейских стран объем поддержки уступает только Германии и Великобритании.

В декабре прошлого года литовский президент Гитанас Науседа отметил, что Западу практически нечего поставлять Украине, несмотря на необходимость Евросоюза продолжать её вооружение. По его словам, оружейные склады в его стране и ряде других европейских государств почти пусты.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что никакая военная помощь Украине не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия в страну только подтверждают участие западных государств в конфликте.