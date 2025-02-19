Санкт-Петербург, 19 февраля, 2025, 18:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в шутку ответил оговорившемуся журналисту, что встречается сам с собой каждый день.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«А когда вы уже с Путиным…» — начал репортёр, но быстро поправился: «Когда вы встречаетесь с Трампом?»

Эпизод произошёл во время посещения Путиным завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге. Журналист задал главе государства вопрос о возможной встрече с президентом США Дональдом Трампом, но перепутал фамилии российского и американского лидеров.

«Каждый день. В зеркало смотрюсь», — пошутил президент.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом. При этом он подчеркнул, что пока не готов сказать, когда состоится такая встреча, но она должна быть подготовлена, чтобы был результат.

12 февраля состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Беседа длилась около полутора часов. Российский лидер, в частности, пригласил американского коллегу посетить Москву. Президенты договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личных встреч.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры, в ходе которых представители двух стран обсудили восстановление отношений. Также обсуждалась тема урегулирования ситуации на Украине и возможность в будущем провести переговоры по этому вопросу.

Путин положительно оценил итоги мероприятий в Эр-Рияде. Трамп заявил, что его встреча с президентом России может состояться до конца февраля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что встреча Путина и Трампа может пройти в феврале.