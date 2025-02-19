Москва, 19 февраля, 2025, 18:23 — ИА Регнум. Многократно судимый за педофилию, 70-летний Анатолий Бровкин, на допросе детально рассказал о своем последнем нападении на маленькую девочку в Москве, но вину признавать отказался.

Кадр из видео

По данным ИА Регнум, пенсионера задержали после того, как он 14 февраля домогался девятилетней девочки в подъезде одного из домов в столице. Вернувшись домой, школьница все рассказала матери, которая тут же отправилась к правоохранителям.

Подозреваемого нашли довольно быстро — он попал на камеру подъездного домофона. Как выяснилось, преступником оказался пенсионер Анатолий Бровкин, отсидевший за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в общей сложности 43 года. Свой первый срок педофил получил еще в 1975 году. При этом освободился из колонии Бровкин всего год назад.

На допросе задержанный признался, что в этот раз остановило его только то, что девочка закричала, а кто-то из соседей начал открывать дверь — это спугнуло нападавшего.

Как рассказал Бровкин, заманить девочку он сначала попытался мороженым, но, когда та отказалась и спешно забежала в подъезд своего дома, отправился прямо за ней.

«Она поднялась по лестнице, там я ее задержал… Она кричать начала, я услышал — кто-то дверь открывает, испугался и ушел», — заявил он, заверив следователей, что якобы «случайно» начал трогать ребенка за интимные места.

Несмотря на подробный рассказ своего преступления, вину педофил признавать отказался. Однако ему всё равно грозит новый срок по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Как рассказал источник ИА Регнум, первый срок педофил получил 50 лет назад по статье 120 УК РСФСР — «Развратные действия». Тушинский суд признал его виновным и отправил в колонию на три года, но отсидел он только девять месяцев и вышел на волю по УДО. В 1978 году снова отправился в тюрьму, уже по двум статьям — за изнасилование несовершеннолетней и по той же 120-й, за развратные действия, и уже на 12 лет.

Спустя два года после освобождения Бровкин снова получает тюремный срок за изнасилование и развратные действия против детей — на девять лет. После освобождения и очередного преступления против детей, уже по российскому УК педофил отправляется в колонию на 20 лет. Освободился он уже в статусе пенсионера, в 2023 году, и состоял под административным надзором. Последнюю беседу, если верить документам, с ним проводили буквально накануне Нового года — 29 декабря.

По новому уголовному делу 70-летнему Бровкину грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.