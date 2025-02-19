Ереван, 19 февраля, 2025, 18:20 — ИА Регнум. Армении нужна новая конституция. Об этом 19 февраля заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время обращения к гражданам.

Global Look Press

«Принятие новой конституции имеет важное значение, поскольку все референдумы, проведённые для принятия действующей конституции, имеют серьёзную нелегитимность в общественном восприятии», — заявил он.

По его словам, стратегической целью принятия нового основного закона является переход «от остаточного функционирования безгосударственной нации к функционированию государственно-образованного народа».

Ранее Пашинян заявлял, что поставил политическую цель принять новую конституцию, которая будет «органически связана с гражданами Армении». При этом оппозиция обвиняет его в принятии требования Азербайджана об исключении из текста основного закона ссылки на декларацию о независимости.

В декларации о независимости Армении содержится упоминание о Нагорном Карабахе, который Пашинян признал частью Азербайджана. При этом сами власти отрицают, что это связано с требованием Баку.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что заключение мирного договора с Арменией невозможно до тех пор, пока Ереван не внесёт изменения в конституцию страны. Они предполагают окончательный отказ Армении от Нагорного Карабаха.

В ноябре Алиев заявил, что республики близки к достижению окончательной договорённости по тексту мирного договора. По его словам, подписание соглашения задерживается по вине Еревана.