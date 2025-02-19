Москва, 19 февраля, 2025, 18:34 — ИА Регнум. России не следует вводить визовый режим для приезжающих на работу иностранцев из постсоветского пространства, но при этом есть необходимость ужесточить контроль за их поведением. Об этом 19 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Мы исходим из того, что надо ужесточать контроль за их поведением. Но не ставить барьеры, тем более не вводить визовый режим. Да, по сравнению с тем порядком, который существовал, принимаются дополнительные меры. Но они именно нацелены на ужесточение контроля, а не на создание преград для трудовой миграции», — уточнил министр.

Он добавил, что любое ужесточение подходов к приезжим из стран Центральной Азии, Закавказья и других бывших республик противоречит долгосрочным интересам России. При этом всё равно нужно жестко следить за порядком в стране.

«Много было нарушений зафиксировано по целому ряду географических направлений, откуда приезжают мигранты», — признал Лавров.

Он отметил, что МИД РФ регулярно ведет работу с дипломатами стран — членов Евразийского экономического сообщества. Министр подчеркнул, что для всех приезжих действуют одни правила, которые, вероятно, нуждаются в доработке.

«Действительно, в основополагающих документах о создании ЕАЭС записано, что граждане всех стран — членов союза имеют равные права: приезжай без всяких приглашений, не подтверждай, где ты будешь работать и так далее. Но, наверное, это придется все-таки теперь конкретизировать», — сказал глава МИД.

Лавров добавил, что соответствующие ведомства должны внимательно следить за соблюдением иностранцами законов РФ, за тем, где они находятся и где работают.

При этом он выразил уверенность, что усилить контроль можно, «не устраивая каких-то искусственных препятствий в отношениях с ближайшими союзниками».

Ранее, 30 декабря, президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в РФ незаконно, самостоятельно покинуть страну или до 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение.

В ноябре Госдума приняла обращение к правительству России по поводу реализации мер борьбы с нелегальной миграцией. В документ включили системные меры против незаконной миграции. В частности, они касаются 13 законов, принятых в РФ с начала 2024 года.

Плюс к этому правительство РФ 10 декабря утвердило правила размещения в интернете сведений об иностранных гражданах, которые находятся в России незаконно.

25 января 2025 года стало известно, что иностранцам в России станет сложнее получить разрешение на временное проживание (РВП) и вид на жительство (ВНЖ). В силу вступили изменения в федеральные законы, согласно которым для иностранных граждан и лиц без гражданства увеличивается минимальный срок нахождения в браке с гражданином России для получения РВП. Также ужесточаются основания для получение ВНЖ на основании семейных отношений с гражданами РФ.