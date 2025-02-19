Ямал первым в России создал инфраструктуру для испытания БПЛА по нацпроекту
Салехард, 19 февраля, 2025, 18:33 — ИА Регнум. Ямало-Ненецкий автономный округ стал первым в России регионом со специальной инфраструктурой, где будут тестировать новые модели беспилотников. В столице округа Салехарде открылся Арктический испытательный центр для дронов.
В запуске работы центра принял участие замруководителя Росавиации Андрей Потёмкин. Он назвал это знаменательным событием. «Ямал показал, как можно двигаться быстро и в сложных северных условиях реализовывать инновационные проекты для отрасли, которая должна обеспечить нам в стране технологическое лидерство. Сегодня этот опыт взят за основу во всей стране для дальнейшей реализации в рамках национального проекта», — отметил Андрей Потемкин.
Ямал и Самарская область — единственные регионы, в которых на сегодняшний день реализуется федеральный проект по созданию инфраструктуры посадочных площадок для беспилотников. Программа входит в нацпроект «Беспилотные авиационные системы». Как сообщили в пресс-службе правительства округа, в Салехарде арктический центр возвели всего за полгода. На его базе начнут работать компании — испытатели беспилотных авиационных систем (БАС) в арктических условиях.
На территории центра возведены две площадки — стационарная «Обдорск» и мобильная на базе двух вездеходов «Бурлак». Стационарная включает два модульных здания для БАС и спецтехники. Она оснащена проездами, перроном с рулевой дорожкой и посадочной площадкой. Вездеходы оснащены необходимым оборудованием для полетов БАС. Благодаря мобильности площадки её легко адаптировать к различным задачам и разворачивать в любом районе. Пока определены шесть точек для развертывания: поселки Пельвож, Катравож, Харп, район реки Харбей, фактории Паюта и Лаборовая.
«Все больше сфер используют беспилотную авиацию. Запуск подобной инфраструктуры для нее на Ямале открывает новые возможности для развития региона, включая мониторинг окружающей среды, доставку грузов, поисково-спасательные операции и другие важные задачи», — заявил губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов. Он подчеркнул, что округ намерен и дальше развивать это направление, укрепляя свои позиции как лидера в области беспилотных технологий в Арктике.
Проводить тестирования БАС на Ямале будут специалисты российских научных организаций и сертификационных центров.