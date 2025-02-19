Салехард, 19 февраля, 2025, 18:33 — ИА Регнум. Ямало-Ненецкий автономный округ стал первым в России регионом со специальной инфраструктурой, где будут тестировать новые модели беспилотников. В столице округа Салехарде открылся Арктический испытательный центр для дронов.

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого АО В Салехарде открылся Арктический испытательный центр для дронов

В запуске работы центра принял участие замруководителя Росавиации Андрей Потёмкин. Он назвал это знаменательным событием. «Ямал показал, как можно двигаться быстро и в сложных северных условиях реализовывать инновационные проекты для отрасли, которая должна обеспечить нам в стране технологическое лидерство. Сегодня этот опыт взят за основу во всей стране для дальнейшей реализации в рамках национального проекта», — отметил Андрей Потемкин.

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого АО В Салехарде открылся Арктический испытательный центр для дронов

Ямал и Самарская область — единственные регионы, в которых на сегодняшний день реализуется федеральный проект по созданию инфраструктуры посадочных площадок для беспилотников. Программа входит в нацпроект «Беспилотные авиационные системы». Как сообщили в пресс-службе правительства округа, в Салехарде арктический центр возвели всего за полгода. На его базе начнут работать компании — испытатели беспилотных авиационных систем (БАС) в арктических условиях.

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого АО В Салехарде открылся Арктический испытательный центр для дронов

На территории центра возведены две площадки — стационарная «Обдорск» и мобильная на базе двух вездеходов «Бурлак». Стационарная включает два модульных здания для БАС и спецтехники. Она оснащена проездами, перроном с рулевой дорожкой и посадочной площадкой. Вездеходы оснащены необходимым оборудованием для полетов БАС. Благодаря мобильности площадки её легко адаптировать к различным задачам и разворачивать в любом районе. Пока определены шесть точек для развертывания: поселки Пельвож, Катравож, Харп, район реки Харбей, фактории Паюта и Лаборовая.

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого АО В Салехарде открылся Арктический испытательный центр для дронов

«Все больше сфер используют беспилотную авиацию. Запуск подобной инфраструктуры для нее на Ямале открывает новые возможности для развития региона, включая мониторинг окружающей среды, доставку грузов, поисково-спасательные операции и другие важные задачи», — заявил губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов. Он подчеркнул, что округ намерен и дальше развивать это направление, укрепляя свои позиции как лидера в области беспилотных технологий в Арктике.

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого АО В Салехарде открылся Арктический испытательный центр для дронов

Проводить тестирования БАС на Ямале будут специалисты российских научных организаций и сертификационных центров.