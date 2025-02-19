Вашингтон, 19 февраля, 2025, 18:26 — ИА Регнум. Правительство Венгрии надеется, что США отменят антироссийские санкции. Об этом 19 февраля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, находясь с визитом в Вашингтоне.

Global Look Press

По его мнению, после переговоров между РФ и США в Эр-Рияде образовалась новая реальность, и это выглядит обнадеживающе. Глава ведомства подчеркнул, что время санкций прошло.

«Мы искренне надеемся, что американо-российские отношения улучшатся в будущем настолько, что всю эту санкционную политику можно будет забыть», — написал Сийярто в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как передавало ИА Регнум, Сийярто ранее 19 февраля сообщил, что Венгрия не позволила Евросоюзу ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла и еще 26 физических лиц и организаций в России. Министр назвал недопустимым внесение в санкционный список церковных лидеров. Он также заявил, что Будапешт в принципе против таких ограничений.

Переговоры РФ и США в Эр-Рияде прошли 18 сентября. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который также был в Саудовской Аравии во время встречи, рассказал, что Москва и Вашингтон начали обсуждать вопрос санкций. При этом важно учесть, что рестрикции сильней ударили по американским компаниям, чем по России, отметил он.

В США также не исключают, что отменят антироссийские санкции. Госсекретарь Марко Рубио в январе заявил, что вопрос об отмене ограничений могут рассмотреть в ходе урегулирования конфликта на Украине.

При этом президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин рекомендовал не ждать ослабления санкционного давления Запада в 2025 году. По его мнению, даже если США пойдут на уступки, то ЕС будет наращивать напряженность.