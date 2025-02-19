Москва, 19 февраля, 2025, 18:16 — ИА Регнум. Презентация новой российской экшн-драмы «Северный полюс» состоится в столичном кинотеатре «Октябрь» 20 февраля. Сюжет картины основан на истории героической экспедиции советских подводников к вершине Северного полушария в 1962 году, в период обострения противостояния СССР и США. Гостями премьеры станут ведущие артисты театра и кино. Увидеть эксклюзивную трансляцию красной дорожки пользователи смогут в «VK Видео».

Афиша кинофильма

«Северный полюс» — драма, созданная «Централ Партнершип» и компанией «Русский Север» при участии онлайн-кинотеатра Okko и при поддержке Фонда кино. Главные роли в картине исполняют звёзды российского кинематографа Андрей Мерзликин, Евгений Миронов и Елена Север.

В период 1962 года, когда происходят события, о которых рассказывается в картине, первая советская атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» прошла под паковыми льдами Северного Ледовитого океана и впервые в мировой истории всплыла в непосредственной близости от полюса.

Поход, сопоставимый по своей сложности с первыми полетами в космос, был призван продемонстрировать мощь новейших технологий молодого атомного Военно-морского флота СССР и выдающееся мастерство советских подводников.

Картину в кинотеатре «Октябрь» представят актриса и генеральный продюсер ленты Елена Север, режиссер Александр Котт, актер Андрей Мерзликин и другие участники съемочной группы.

Премьеру также посетят звездные гости, среди которых — Дмитрий Песков, Ирина Винер, Дима Билан, Денис Клявер, Натан, Виктория Дайнеко и многие другие.