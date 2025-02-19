Варшава, 19 февраля, 2025, 18:05 — ИА Регнум. Неизвестный объект упал в Польше утром 19 февраля, это могут быть обломки второй ступени ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX. Об этом сообщил телеканал TVN24.

Кадр из видео

Отмечается, что падение произошло в польской деревне Коморники, расположенной около города Познань. Длина упавшего объекта составляет примерно 1,5 метра.

По данным канала, в результате инцидента никто не пострадал. Полиция оцепила место происшествия, там сейчас работают пиротехники. Также специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения.

По предположению польского астронома Кароля Вуйчицкого, упавшим объектом может оказаться фрагмент ракеты Falcon 9.

«Объект выглядит как резервуар, который упал 2 апреля 2021 года на ферму в центральной части штата Вашингтон. Тогда это был фрагмент второй ступни ракеты Falcon 9», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля в Польше заявили, что на территории страны упал российский метеорологический зонд. Его нашли в Варминьско-Мазурском воеводстве возле Ольштына. Отмечалось, что объект имеет маркировку, написанную кириллицей. Находку проверили на предмет химической опасности, но угроз не выявили.

Ранее в Польше также заявляли о падении нескольких метеозондов. Три объекта обнаружили в марте 2024 года, ещё шесть — в конце августа. В полиции объявили, что один из зондов местные жители нашли в лесу. Находку проверили на радиоактивное излучение и выявили на ней буквы, написанные кириллицей.