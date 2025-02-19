Москва, 19 февраля, 2025, 18:23 — ИА Регнум. Мошенники изобрели новую схему обмана при помощи Wildberries: под видом сотрудников маркетплейса они пытаются выманить код из SMS. Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба Объединенной компании Wildberries и Russ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Компания объяснила, что мошенники, представляясь сотрудниками маркетплейса, сообщают об истечении срока бесплатного хранения заказа и предлагают его отменить, назвав код и SMS. При этом в действительности злоумышленники не располагают данными о реальных заказах пользователей, поэтому совершают массовый обзвон, рассчитывая застать человека врасплох.

«Это новая вариация одной из схем социальной инженерии, когда злоумышленник под любым предлогом пытается выманить у жертвы код из SMS. Он нужен для того, чтобы украсть данные клиента — например, от личного кабинета на «Госуслугах» — или списать средства с его банковской карты», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 3 февраля, пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сообщила, что мошенники под видом оригинальной акции маркетплейса Wildberries с помощью поддельного сайта пытаются получить данные пользователей для доступа к личным кабинетам жертв. Там уточнили, что в оригинальной акции маркетплейса, которая была уже завершена, от пользователей требовалось подключить домашний интернет от T2, чтобы получить сертификат Wildberries на 4000 рублей. В свою очередь мошенники под видом фальшивого предложения предлагают пользователям авторизоваться в аккаунте Wildberries и предоставить им доступ к вашему личному кабинету.

19 февраля на форуме «Кибербезопасность в финансах», председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что за последние полгода 40–50% хищений средств со счетов россиян происходят с помощью вирусов, крадущих личные данные. Она также добавила, что мошенники стали чаще выводить похищенные наличные через курьеров из-за роста стоимости дропперских карт, которая сейчас варьируется на «черном рынке» от 10–15 тыс. до 70 тыс. рублей.

10 февраля Генпрокуратура сообщила, что за 2024 год примерно 1,5 млрд рублей было взыскано прокурорами в России с владельцев банковских карт, на которые первично переводились средства, похищенные мошенниками. По информации ведомства, в прошлом году число таких преступлений выросло на 15% — до 130 тыс.