Москва, 19 февраля, 2025, 18:06 — ИА Регнум. Известный американский актер Дэниэл Барнс, живущий в России, госпитализирован в Москве с переломом ноги. Об этом сообщил 19 февраля Telegram-канал Mash.

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Мужчина сломал ногу, поскользнувшись на льду во дворе дома на Ленинском проспекте. Пострадавшего увезли на скорой в больницу и сейчас готовят к операции.

Уроженец американского штата Индиана Барнс в 2008 году поступил в Батлеровский университет на факультет искусств. После четвертого курса он познакомился с преподавательницей из России, предложившей ему пройти актерскую стажировку в Москве.

В России Барнс живет с 2013 года. Он окончил актерский факультет ГИТИСа, пройдя обучение на курсе театрального педагога Леонида Хейфеца. Сейчас работает в труппе Театра им. М. Н. Ермоловой.

В российском кино Барнс дебютировал в сериале «Деффчонки», снялся в фильмах «Отель Элеон» и «Оптимисты», в «Нюрнберге», «Мосгазе», «Стрельцове», «Караморе», «Ёлках-иголках», в картине Фёдора Бондарчука «Притяжение» сыграл эпизодическую роль диктора иностранных новостей.