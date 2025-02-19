Москва, 19 февраля, 2025, 18:10 — ИА Регнум. Переехавшие жить в Россию американцы Элизабет и Эндрю назвали в числе причин своего решения экономические возможности в стране, а также ее культурное многообразие и мировоззрение.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По словам иностранцев, им не нравилось то идеологическое направление, в котором на момент их переезда двигались США, а Россия пришлась по душе тем, что она идет по пути традиционных ценностей. Поводами для смены места жительства они в числе прочего назвали русский язык, огромные масштабы России и ее культурное многообразие, а также экономические возможности и мировоззрение в стране.

«Россия подвергается множеству санкций, но справляется с ними за счет невероятно сильной экономики. Возможностей предостаточно. Для трудолюбивых англоязычных людей нет никаких препятствий в плане поиска работы и обеспечения семьи», — привело слова Эндрю «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля переехавшего с семьей в Россию американца Эрика Пичони поразили цены на продукты питания, коммунальные и иные услуги. По его словам, за месяц семья потратила немногим более 90 тыс. рублей, что составляет меньше 1 тыс. долларов.

Теле — и радиоведущий американского происхождения Тим Керби, который давно живет в России, 20 января рассказал в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой, что в идеальный образ РФ для иностранцев входят безопасность, семья и Бог. Керби отметил, что у него такое ощущение возникло в Вологде, где во время прогулки он видел храмы, реку, русские семьи, тишину и покой.