* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 19 февраля, 2025, 17:49 — ИА Регнум. Солист группы «Би-2» Егор Бортник (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), известный как Лёва, признался, что ежемесячно перечисляет Украине по 5 тыс. евро.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Просто практически каждый месяц я плачу пять тыс. евро. У нас есть фонд, с которым я работаю», — заявил он во время разговора с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), опубликованного 19 февраля в их Telegram-канале.

Музыкант был уверен, что общается с уехавшим журналистом-иноагентом, поэтому хвалился приобретением для нужд киевского режима двух машин скорой помощи и одного большого автобуса. Свои финансовые «взносы» в украинский бюджет с 2022 года Лева оценил минимум в 100 тыс. евро.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе разговора солист «Би-2» также заявил, что купил бы для ВСУ партию реактивных снарядов для систем залпового огня HIMARS, если бы у него были «большие деньги». Движение «Зов народа» после слов музыканта попросило Генпрокуратуру РФ и СК России проверить Бортника на причастность к финансированию ВСУ. В обращении активисты подчеркнули, что спонсирование терроризма должно быть наказано.

Ранее певец уже не раз признавался, что помогает Украине вести боевые действия. При этом на вопрос, передаёт ли он ВСУ дроны, музыкант отвечать не захотел. Он поглумился над российскими бойцами, опубликовав пост с созданной нейросетью картинкой, на которой был изображён раненый военный с протезом на костылях.

В мае 2023 года Бортник осудил проведение специальной военной операции и заявил, что больше не вернётся в Россию. Он прошёлся и по обычным россиянам, назвав их «убийцами», и заявил, что они «перечеркнули все свои достижения», а Россия «вызывает омерзение и брезгливость».