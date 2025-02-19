Москва, 19 февраля, 2025, 17:50 — ИА Регнум. Размер социальных пенсий в России с 1 апреля проиндексируют на 14,75%. Об этом 19 февраля сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2025 году она составит 14,75%», — рассказал он журналистам.

Котяков уточнил, что увеличение пенсионного обеспечения повысит доходы для 4,2 млн граждан. Всего на индексацию в этому году в федеральном бюджете заложили около 85 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 13 февраля подписал закон об индексации с 1 января пенсий военным пенсионерам на 9,5%. Изначально планировалось их увеличить на 5,1%, но глава государства распорядился учесть реальные темпы инфляции, которые были в 2024 году.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 7 февраля сообщил президенту России Владимиру Путину, что по итогам 2024 года реальные доходы населения выросли на 8,4%. При этом Минэкономразвития прогнозировало, что этот показатель составит 7,1%.