Рига, 19 февраля, 2025, 17:47 — ИА Регнум. Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала TikTok-блогера, который выкладывал видеоролики в поддержку России. Об этом сообщила пресс-служба СГБ.

Global Look Press

«Анализ аккаунтов этого человека в TikTok показал, что этот человек целенаправленно и систематически распространял российские пропагандистские нарративы среди неограниченного круга лиц», — говорится в опубликованном 18 февраля материале.

По данным ведомства, блогер создал несколько аккаунтов в TikTok, в которых публиковал видео, где говорил о поддержке спецоперации на Украине. Против него возбудили уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года СГБ Латвии задержала мужчину, публиковавшего в TikTok видео, где он поддерживал Россию и критиковал латвийские власти. Блогер также указывал на притеснение русских в прибалтийской республике.

9 мая 2023 года латвийские правоохранители задержали 17 человек, которые возложили цветы к снесённым памятникам советским воинам и носили символы победы в Великой Отечественной войне. В этот день было возбуждено 23 административных и четыре уголовных дела.