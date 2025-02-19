Москва, 19 февраля, 2025, 17:45 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова перефразированной строчкой из трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» высмеяла сообщения об обсуждении в Евросоюзе размеров помощи Украине после отказа от поддержки Киева со стороны Вашингтона.

Global Look Press

Дипломат задалась вопросом, выплатит ли европейское сообщество долг Украины США в размере 350 млрд долларов.

«Развивая англосаксонскую классику: нет повести печальнее на свете, чем повесть о Брюсселе и бюджете», — написала она в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что руководство ЕС обсуждает размер помощи Украине от каждой из стран блока после прекращения поддержки Киева Вашингтоном. По его словам, Брюссель требует от Будапешта на эти цели 500 млн евро в год.

Газета Politico 18 февраля сообщила, что ЕС готовит пакет помощи Украине на сумму 6 млрд евро. По словам автора публикации, в этот пакет войдёт оружие от артиллерийских снарядов до систем противовоздушной обороны, и он станет одним из крупнейших.

Немецкое правительство 17 февраля объявило о новой партии оружия для Украины. В этот пакет вошли: 56 бронемашин MRAP, 41 тыс. боеприпасов для зенитных установок Gepard, четыре самоходных артиллерийских установки Zuzana 2, 300 ударных дронов, а также снаряды и ракеты.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что никакие вооружения Запада не могут изменить ход спецоперации на Украине, а поставки оружия киевскому режиму лишь подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте.